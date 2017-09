Alessandro Conti suona Schubert

Il musicista Alessandro Conti si esibirà sabato 16 settembre alle ore 19.30 sul palcoscenico del Teatro di Villa Torlonia con un concerto dedicato ai compositori H. Villa Lobos, P. Glass e F. Schubert. Attraverso l’esecuzione di alcuni loro intensi brani il pianista renderà omaggio alla struttura musicale del rondeau (con canonico avvicendamento di refrain e couplet) e agli autori che, più di tutti, ne hanno dettato metamorfosi, alterazioni, distorsioni e deviazioni fantastiche. Tutti e tre i brani in programma, infatti, si articolano secondo questa struttura incarnando una tra le più alte sintesi della forma ciclica, sublimata nel più ispirato dettato poetico. In particolare I Drei Späte Klavierstücke D946 di Schubert, composti sei mesi prima della morte dell’autore, sono tra le musiche più alte che possediamo, in assoluto.

PROGRAMMA:

I. Heitor Villa-Lobos:

Ibericarabe Op. 40

Impressoes seresteiras (Ciclo brasileiro No. 2)

Prelude No. 5

II. Philip Glass:

The Poet Acts – Morning Passages (The Hours piano suite, transcription by Micheal Riesman)

Etude No. 12

Etude No. 20

III. Franz Schubert:

Drei Späte Klavierstücke D 946

1.Allegro assai

2. Allegretto

3.Allegro