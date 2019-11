Alessandra Ungaro: Anima in forme, mostra d'arte personale

“Anima in-forme”

Mostra d’arte personale di Alessandra Ungaro

dall’8 al 22 Novembre 2019 presso Spazio Faro



Lo Spazio Faro è lieto di ospitare la prima mostra di Alessandra Ungaro a cura di Annalisa Rinaldi. Dopo il vernissage di venerdì 8 novembre alle ore 19:00, l’esposizione rimarrà visibile al pubblico fino al 22 novembre 2019, nella sede di via Perugia 24.



La mostra Anima in-forme, appositamente realizzata per la galleria, affonda le radici nella storia personale dell’artista, che attraverso i ricordi e le sensazioni legate alla sua terra natale, Ischia, e in particolare al mare definisce movimento e sostanza delle sue opere naïf.



I dipinti, tutti realizzati ad acrilico su tela, mettono in luce la forza espressiva e terapeutica dell’arte: “il colore ha cominciato dolcemente ad accarezzare il mio dolore e i miei pensieri, che poco a poco hanno preso forme e dimensioni reali. Più buttavo fuori sulla tela il mondo che avevo dentro e meglio mi sentivo. Il colore mi rassicura e mi protegge anche dal pensiero dell’unica cosa che mi fa veramente una grande paura, la fine, il non esserci, il non più, il mai più”.

Una profonda esperienza visiva, arricchita dai profumi e aromi unici della terra d’origine di Alessandra.



Alessandra Ungaro nasce nel 1980 ad Ischia (Napoli). Dopo l’adolescenza decide di trasferirsi a Roma, dove consegue la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza.

A partire dal 2010 si dedica alla pittura e nel 2019 espone per la prima volta presso lo Spazio Faro a Roma.



Testo a cura di Annalisa Rinaldi