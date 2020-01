Alessandra Formica e i Black Tea Drops in concerto al Quid

Giovedì 30 gennaio, Alessandra Formica e i Black Tea Drops si esibiranno, alternandosi, sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



Sul palco del Quid vanno in scena altri due progetti di qualità per la rassegna “Quid Live Studio”, ad aprire la serata sono le sonorità della cantautrice leonfortese Alessandra Formica, che presenta il suo progetto inedito.



Amante della sua Sicilia, studia all’istituto “Saint Louis College of music” di Roma e fa parte di coro SAT&B di Maria Grazia Fontana, con cui ha preso parte allo show televisivo Tale&Quale Show su Rai 1 e al Festival di Sanremo 2017 con il cantante Sergio Sylvestre.



Seguiranno i Black Tea Drops con il loro sound a base di neo soul e R'n'B, condito con un po’ di funk ed un "pizzico" di jazz.



Il loro primo EP, “Tea Drops” e la collaborazione con Randy Roberts, suscita l’attenzione della Filibusta Records con la quale firmano nel dicembre del 2018 un contratto discografico per la ripubblicazione del loro progetto “Tea Drops” e la produzione di un nuovo album.



Nell’aprile del 2019 esce così “Down and deep” seguito da video-clip, mentre nell’autunno dello stesso anno presentano il nuovo singolo dal titolo “Change”.



La band: Eleonora Toiati (voce), Alessandro Decina (batteria), Enrico Zapicchi (basso) e Valerio Passi (chitarra).

