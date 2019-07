Alessandra Amoroso, il mega raduno a Roma

Cinecittà World è lieta di ospitare, sabato 20 luglio 2019, dalle 11 alle 24 il grande evento che festeggia i 10 anni di carriera di Alessandra Amoroso.

In questa data il parco sarà chiuso al pubblico e riservato ai fans dell’artista. Pertanto nessun biglietto ordinario della stagione 2019 darà diritto all’accesso al parco.

Come partecipare al mega raduno di Alessandra Amoroso

Per partecipare al mega raduno sono necessari:

La tessera ufficiale del Fan club di Alessandra Amoroso

Un biglietto valido dell’ “Alessandra Amoroso 10 Tour 2019”

La registrazione all’apposita pagina del sito di Cinecittà World

A breve verranno svelati tutti i dettagli dell'evento. Per i partecipanti è disponibile il pernotto in Hotel convenzionato a €39 a persona, valida solo per il 19 o 20 Luglio, cliccando qui.