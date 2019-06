Aleida live al Crash Roma

Aleida è il progetto di brani originali di Alessandra Liotta, giovane polistrumentista e cantautrice di origini siciliane. Sul palco del Crash ci propone lo show "Eccomi - acoustic live", un vero e proprio one woman band dal sound ricercato che spazia tra brani inediti della cantautrice e cover riarrangiate per un viaggio musicale all'insegna dell'acustico indie-pop fino al pop elettronico con chitarra acustica, tastiera, flauto traverso, pad di batteria elettronica, voce e loop station.



Mercoledì 19 giugno Aleida si esibirà al Crash Roma, il nuovo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, per una serata di grande musica. Si tratta di uno degli appuntamenti firmati Crash [Selection], la rassegna musicale del Crash Roma nata dall’idea di mettere a disposizione un palco a musicisti emergenti ed affermati senza distinzione alcuna di generi musicali o percorsi artistici. Dalle cover internazionali al Folk irlandese, dai tributi ai grandi cantautori italiani alle più originali interpretazioni strumentali - con particolare attenzione alla qualità dei progetti artistici - il palco del Crash diviene per gli artisti veicolo di comunicazione e contatto con il pubblico. Non solo gli artisti, ma anche i vini e i prodotti gastronomici sono “selezionati” con cura, nell’ottica di dare vita a esperienze sensoriali non comuni e sempre differenti.



Crash Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.