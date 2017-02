Aldo Farias al Margutta jazz festival

Nuova tappa per 'Round midnight Il Margutta jazz festival. Il 13 marzo vi aspettiamo insieme al chitarrista e compositore napoletano Aldo Farias in trio con Angelo Farias e Pierpaolo Pozzi. Aldo Farias - Chitarrista e compositore napoletano. Comincia ad interessarsi al jazz collaborando con diversi musicisti. In seguito con il quartetto Jazz Mediterranee, lavora intorno ad un progetto che tende alla realizzazione di una sintesi fra la musica Afro-Americana e quella Europea. Ha avuto diverse esperienze musicali con musicisti, tra cui Bob Berg, Mike Mainieri, Steve Turre, Steve Grossman, Richie Cole, Frank Lacy, Steve Slagle, Andy Emler, Gianni Basso, Franco Cerri, Claudio Fasoli, Tullio De Piscopo, Stefano Bollani, Sid Simmons, Mike Boone, Mike Stern e tanti altri. Svolge attività concertistica in Italia e all'estero. Sue composizioni sono state inserite nelle seguenti pubblicazioni: Real Book del Jazz Italiano Edizioni Nuova Carish 2005 Parole & Musica, idee jazz dal sud italiano Edizioni Orsara Musica 1996 Durante la serata l'artista si racconterà in dialogo con Dario Salvatori, facendo così emergere il suo lato artistico e umano. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria - Drink e sfizi after dinner - Possibilità di riservare un tavolo per la cena Prenotazione necessaria info@ilmargutta.bio 06 32650577