Aldo D'Angiò in Piano Solo - Il canto del suono

Da Gershwin a Morricone, da Nyman a Einaudi, da Paoli a Battisti. Un nuovo viaggio nei grandi temi della musica da film, della canzone d'autore e del jazz riletti al pianoforte in chiave improvvisativa. Il progetto in piano solo di Aldo D'Angiò è incentrato sui grandi temi del jazz, della musica da film e della canzone d'autore. Una esplorazione artistica che prosegue da alcuni anni con sempre nuovi approdi e nuove ripartenze. Quest'anno il concerto propone nuovi brani legati alla migliore produzione di grandi compositori di colonne sonore e di autori contemporanei di musica per pianoforte (Morricone, Piovani, Nyman, Tiersen, Einaudi, Yruma), di alcuni dei più amati artisti della canzone italiana (Paoli, Daniele, Cocciante, Battisti, Baglioni) e di autori di song entrate nel repertorio degli standards jazz (Gershwin, Churchill, Pieranunzi). E' un viaggio emotivo che si snoda attraverso melodie di grande bellezza, esposte nella loro essenza per poi espandersi in fioriture ritmico melodiche di notevole intensità e coinvolgimento, secondo lo stile proprio del pianismo di Aldo D'Angiò che si muove sul confine sottile tra aderenza al tema originario ed estro improvvisativo, pervenendo ad una vera e propria creazione musicale estemporanea.