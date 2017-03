Al Teatro dell'Opera arriva Alchemaya: l'opera "sintonica" di Max Gazzè. Un'opera originale suonata insieme alla Bohemian Symphony Orchestra di Praga

Nell’aprile 2017 Max Gazzè sarà impegnato con quello che appare il suo progetto artistico più innovativo: Alchemaya, il cui debutto è al Teatro dell’Opera di Roma il 3 aprile.

Suonato con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, il concerto è articolato in due parti: la prima è un’opera originale in cui Max e il fratello Francesco fondono insieme, attraverso composizioni nuove, gli approfondimenti esoterici condotti da Max negli ultimi 20 anni; la seconda parte propone brani tratti dal repertorio storico di Max riarrangiati in chiave “sintonica”, un neologismo creato appositamente per definire il concetto di integrazione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori.