AlbumArte 20 x 20, 2019, collettiva d'artisti

Mercoledi 11 dicembre 2019 ad AlbumArte, spazio indipendente no profit per l’arte contemporanea di Roma, verrà aperta al pubblico AlbumArte 20x20, 2019 una mostra collettiva, a cura di Claudio Libero Pisano, che espone 55 opere di formato 20x20.

Le opere, gentilmente donate dagli artisti all’associazione, saranno disponibili con il contributo di 99,99 euro ognuna, che diventerà un’offerta significativa per i progetti futuri di AlbumArte. Si tratta di pezzi unici, con certificazione di autenticità.

Concluderà la serata una Tombola performativa di Iginio De Luca.

AlbumArte 20x20, 2019, è una serata di festa, un momento di condivisione di intenti molto significativo e intenso, di un gruppo di artisti emergenti o già affermati, che da tempo condividono gli ideali e la ricerca di AlbumArte. Per il pubblico che parteciperà a questa serata di energia creativa, sarà anche una buona occasione per acquisire un’opera attraverso un contributo evidentemente molto inferiore rispetto alla normale quotazione delle opere degli artisti coinvolti. Per ogni donazione versata, si rilascerà una ricevuta per la detrazione fiscale.

Ogni opera, nel retro o nel certificato di autenticità, porterà anche la dicitura opera unica in occasione di AlbumArte 20x20, 2019.

AlbumArte viene sommersa da questa onda creativa e di generoso consenso, affermando così, ancora una volta, la sua efficace presenza nella realtà artistica della capitale e non solo.

55 artisti per AlbumArte

Dario Agati, Alessio Ancillai, Sonia Andresano, Paolo Angelosanto, Emanuela Barilozzi Caruso, Romina Bassu, Elena Bellantoni, Angelo Bellobono, Zaelia Bishop, Simone Cametti, Sabrina Casadei, John Cascone, Elvio Chiricozzi, Cristian Chironi, Fabrizio Cicero, Laura Cionci, Gino D’Ugo, Iginio De Luca, Maria Adele Del Vecchio, Veronica della Porta, Luca di Luzio, Davide Dormino, Marco Emmanuele, Fonte Poe, Paola Gandolfi, Iulia Ghita, Silvia Giambrone, Alessandro Giannì, Fabio Giorgi Alberti, Luca Grechi, Gregorio Samsa, Grossi Maglioni, Myriam Laplante, Cecilia Luci Canestrari, Rita Mandolini, Elena Mazzi, Sandro Mele, Margherita Moscardini, Emanuele Napolitano, Elena Nonnis, Anton Giulio Onofri, Francesca Romana Pinzari, Gianni Politi, Giocchino Pontrelli, Anna Raimondo, Filippo Riniolo, Guendalina Salini, Guido Segni, Daniele Spanò, Michele Tiberio, Delphine Valli, Valentina Vannicola, Cosimo Veneziano, María Ángeles Vila Tortosa, Driant Zeneli.



A cura di Claudio Libero Pisano

11 dicembre 2019 dalle ore 18.00

Con tombola performativa di Iginio De Luca