Alberto Sordi, mostra nella sua villa a 100 anni dalla nascita

La villa di Alberto Sordi apre al pubblico per festeggiare in modo speciale i 100 anni dalla nascita del grande attore romano.

La mostra per i 100 anni di Alberto Sordi

Per il centesimo compleanno di Alberto Sordi, infatti, la storica residenza romana dell'attore diventerà la sede di una speciale mostra che durerà da marzo a giugno 2020.

A volere l'esposizione celebrativa - come riporta Ansa - sono stati la Fondazione Museo Alberto Sordi e la giunta Raggi. La mostra si svilupperà nei vari locali dalla villa. Sarà un percorso multimediale che si estenderà anche nel piazzale antistante la villa, trasformando quest'ultimo in una sala cinematografica ad ingresso gratuito per la proiezione dei vari film di Alberto Sordi.