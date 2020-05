Le opere di Alberto Di Fabio protagoniste al Gaggenau Design Elementi

Fino al 10 luglio le opere di Alberto Di Fabio saranno protagoniste della riapertura al pubblico del Gaggenau DesignElementi di Roma, che conferma e consolida il progetto arte-design promosso dal 2018 da Cramum e Gaggenau. Il nuovo spazio romano è stato pensato per catalizzare e promuovere design, arte e cultura. Per realizzarlo lo storico brand del design di lusso Gaggenau ha collaborato con DesignElementi, con l'architetto Alessandro Dal Monte (Studio Loop Design) e con il curatore Sabino Maria Frassà, direttore artistico di Cramum. L'intento è stato quello di ricreare un'atmosfera domestica e accogliente, ma allo stesso tempo esclusiva ed elegante, valorizzata da opere di grandi Maestri dell'arte italiana, che cambieranno ogni sei mesi.



Per l'apertura Frassà ha selezionato quattro opere "esemplari" della concezione dell'arte di Alberto Di Fabio, il quale commenta così la sua adesione: "l'arte per me è una forma di preghiera universale, che sublima ed eleva l'uomo al di là dei propri limiti materiali. Oggi più che mai ciò è fondamentale e l'arte e il bello in ogni direzione sono quegli elementi che possono sostenerci e permetterci di ripartire. Non posso perciò che essere felice e onorato che le mie opere siano state selezionate dopo la mostra meneghina "Trascendenza" anche per questo spazio che promuove il bello nella mia città, Roma".

Riguardo alla selezione delle opere il curatore Frassà spiega che "abbiamo voluto ricreare una casa ideale, che tutti vorremmo possedere, animata da armonia, funzionalità e bello. Alberto Di Fabio e la potenza della poesia mistico-universale delle sue opere completano in modo quasi naturale questo ideale".



Lo spazio è aperto al pubblico su appuntamento in Lungotevere de’ Cenci 4, Roma dal lunedì al venerdì (10.30 -13.00 / 15.30- 18.00). Per appuntamenti: E-mail: gaggenau.roma@designelementi.it | Telefono: +39 06 39743229 | +39 371 1733120

Per informazioni sulle opere infocramum@gmail.com

