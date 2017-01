L'associazione teatrale "Marionette senza fili" guidata dall'attore e regista Claudio Tagliacozzo porterà in scena dal 6 al 15 gennaio (venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 18) presso il Teatro Auditorium Comunale di S. Cesareo la divertente commedia di Maurizio D'Eramo "L'albero de Natale". La commedia è in dialetto romanesco e si svolge nel periodo delle festività natalizie, ambientata in casa della signora Carmela, madre di Giuseppina moglie di Spartaco. In casa si avvincenderanno amici, parenti e un santone indiano mentre regna al centro della scena un albero di Natale con i tradizionali addobbi e … qualche inaspettato corto circuito! Un'ora e mezza di risate assolute, grazie alla romanità molto verace dei protagonisti ed alle gag create ad hoc. Il direttore artistico Claudio Tagliacozzo conferma "Iniziamo alla grande la nuova stagione ed all'insegna di grosse risate con questa commedia molto divertente e ricca di gag. Sul palcoscenico potrete vedere un gruppo affiatato e soprattutto attori di talento e che hanno ben poco da invidiare ai professionisti del mestiere. E' un'occasione per trascorrere un paio di ore spensierate e pensare che si potrebbe fare un weekend al mese acquistando il nostro abbonamento per la stagione 2017! Regalate la cultura e stimolate grandi e bambini ad andare a teatro, non ve ne pentirete!" Vi aspettiamo a teatro per inaugurare il nuovo anno e la nuova stagione, per ridere ed emozionarsi insieme, come ogni anno e come solo Marionette senza fili può fare! INFO E PRENOTAZIONI al 338.25.23.004 www.marionettesenzafili.it