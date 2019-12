Albertino Special Guest al Room26

Forever Young, party simbolo dalle sonorità anni'90 e sinonimo di divertimento delle notti capitoline, è pronto ad accogliere il super guest Albertino nella serata di venerdì 6 dicembre. La bollente console a del Room 26 dà il bentornato al dj capofila di intere generazioni, nome di spicco in Italia e nel mondo, grazie alle decine di successi e a sconfinate ore trascorse ai microfoni delle emittenti nazionali più importanti e più ascoltate di sempre.

E chissà quale sarà la scelta musicale che Albertino, tra i maggiori disegnatori della radio contemporanea, opterà per far esplodere di gioia il pubblico di Piazza Guglielmo Marconi, pronto a sentirsi #foreveryoung per tutta la notte, sulle note di una guest d'eccezione.

Ad accogliere Albertino come sempre ci sarà Gianluca Neon, direttore artistico del Room 26, dove apriranno le danze i djs resident Double Fab e Marco Gioia, insieme alle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, mentre nella seconda tornano le sonorità latine di Chicco Allotta e Riccardo Soares.