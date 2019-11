Aladino e la lampada magica: a Frascati il teatro per bambini

Come ogni anno, da sette anni, torna l’appuntamento teatrale mensile per tutta la famiglia, con LO SCRIGNO DELLE FAVOLE. Il primo spettacolo è ALADINO E LA LAMPADA MAGICA, domenica 17 novembre alle ore 17:30, presso il Teatro Capocroce di Frascati (RM).



Siamo in medio oriente, in una sognante città pescata dalle mille e una notte. Il giovane Aladino e’ un ragazzo spiantato, che vive con la madre senza avere uno straccio di lavoro, ma ha un grande desiderio: Far innamorare di se’ la principessa figlia del sultano. Ma, si sa, solo un principe può sposare una principessa.. Forse grazie all’aiuto di una lampada ad olio le sorti del giovane potranno cambiare..



Il costo del biglietto è di 6 euro (esclusi diritti di prevendita) per i bambini e di 8 euro (esclusi diritti di prevendita) per gli adulti.



E’ possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita del circuito Box Office Lazio e online sul sito boxofficelazio.it. Inoltre è possibile prenotarli telefonicamente chiamando il 327 8781301 o il 06 94018086 del Quintaprima Ticket Service.