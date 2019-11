Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli 2019-2020

SABATO ORE 16:30

INGRESSO 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



Teatro Dafne presenta

7 e 14 Dicembre

ALADINO E LA LAMPADA MAGICA

Adattamento di G. Pontillo



È’ uno dei più celebri racconti de Le Mille e una Notte, eppure non fa

parte della raccolta originale. La storia è quella di Aladino, un

giovane squattrinato che vive nella capitale del Catai (l’antica

Cina). Per caso, Aladino entra in possesso di una magica lampada e può

realizzare tutti – ma proprio tutti tutti – i suoi desideri, persino

sposare la figlia del sultano e farsi costruire un gigantesco palazzo

dorato in una sola notte. Ma niente succede per caso, e qualcuno

cercherà di impossessarsi della magica lampada.

Vi aspettiamo per un'altra avventura dedicata al pubblico di piccini

nel nome della magia e del sorriso.



Dai 3 anni

info e prenotazioni:

