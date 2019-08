Aladin, il musical geniale al Brancaccio

Maurizio Colombi, regista autore e attore e Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, tornano in insieme per un nuovo grande family show: ALADIN il musical geniale con l’intento di replicare il grande successo di “Rapunzel il Musical” “Peter Pan il musical” e “La Regina di Ghiaccio il musical” tutti ideati e diretti da Maurizio Colombi

Il musical debutterà in prima nazionale al Teatro Brancaccio il 9 ottobre 2019.

Più di un family show, il nuovo musical, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada in un sontuosa ambientazione medio-orientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood, sia nelle musiche originali e negli arrangiamenti musicali che nelle coreografie e nei costumi.

Intendiamo raggiungere tutto il pubblico: dai 3 ai 103 anni!

Lo spettacolo è in corso di realizzazione, la scrittura del testo e delle musiche, la progettazione delle scene e dei costumi, la scelta del cast sono in via di definizione nelle mani di Maurizio Colombi e dell’oramai più che collaudato cast creativo composto da Alessandro Chiti per la scena, che prevede 24 cambi; Francesca Grossi per i costumi; Rita Pivano per le coreografie. Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari (autori delle musiche di “Rapunzel” e de “La regina di Ghiaccio”) hanno composto otto dei quindici brani musicali previsti. I restanti brani editi spazieranno dalla musica pop raï di Cheb Khaled, alla musica italiana anni ’60, a medley di successi internazionali.

Nella storia troveremo tutti i personaggi della fiaba: Aladin ladruncolo scanzonato, furbo, coraggioso e affascinante; Jasmine, in apparenza indifesa, nella realtà ribelle e indipendente pragmatica e risoluta; il potente e malvagio consigliere Jafar, del sultano, dall’aria mite; la mamma di Aladino, disperata per il carattere del figlio. il genio della lampada ……

Accanto a loro personaggi inediti: il genio dell’anello, l’ancella amica di Jasmine la scimmia ammaestrata, l’assistente di Jafar, guardie e concubine.

Nel ruolo di Aladin è stato scelto Leonardo Cecchi, attore e scrittore, già protagonista di Alex & Co., una serie di grande successo di Disney Channel e di due film Disney. Per ruolo di Jasmine è stata scelta Emanuela Rei protagonista della serie tv “Maggie & Bianca Fashion Friends.

ANTEPRIME merc 02, giov 03,ven 04,sab 05,dom 06 ottobre ore 20.45

merc 09, giov 10, ven 11 ottobre ore 20.45

sab 12 ottobre ore 16.00 e ore 20.45

dom 13 ottobre ore 16.00

giov 17,ven 18 ottobre ore 20.45

sab 19 ottobre ore 16.00 e ore 20.45

dom 20 ottobre ore 16.00

giov 24, ven 25 ottobre ore 20.45

sab 26 ottobre ore 16.00 e ore 20.45

dom 27 ottobre ore 16.00

giov 31 ottobre, ven 01 novembre ore 20.45

sab 02 novembre ore 16.00 e ore 20.45

dom 03 novembre ore 16.00

giov 07, ven 08 novembre ore 20.45

sab 09 novembre ore 16.00 e ore 20.45

dom 10 novembre ore 16.00

giov 14, ven 15 novembre ore 20.45

sab 16 novembre ore 16.00 e ore 20.45

dom 17 novembre ore 16.00

giov 21, ven 22 novembre ore 20.45

sab 23 novembre ore 16.00 e ore 20.45

dom 24 novembre ore 16.00

giov 28, ven 29 novembre ore 20.45

sab 30 novembre ore 16.00 e ore 20.45

dom 01 dicembre ore 16.00