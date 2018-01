Aladdin Insane - David Bowie tribute Show

"Per me la musica è il colore. Non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso". David Bowie, mito dei nostri tempi, ha chiuso la sua lunga parabola artistica con Blackstar, giudicato universalmente il suo ultimo capolavoro.

La complessità dei brani e l’impressionante significato dei testi indica che fino alla fine ha lavorato, per mettere in scena quella che verrà ricordata come la rappresentazione della sua morte, o meglio del suo passaggio a un altro piano, di cui aveva una visione controversa tutta personale.

Per Blackstar, piuttosto che dei suoi amici musicisti da sempre, si è avvalso di una band newyorkese pressoché sconosciuta che ha aggiunto a un lavoro tanto intimo e drammatico l’impronta jazz-noire che lui desiderava.