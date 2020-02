Al Toy Room anteprima del film Bad Boys for life

Tutto pronto al Toy Room per una serata molto ‘Bad’. La Sony ha scelto l’esclusivo club di Roma – già presente anche a Londra, Atene, Dubai, Mykonos, San Paolo, Nuova Delhi - per annunciare l'imminente uscita di ‘Bad boys for life’, il film che sarà in tutte le sale cinematografiche a partire dal 20 febbraio prossimo. Un trip nostalgico con Will Smith e Martin Lawrence che tornano insieme per un’ultima corsa. Due poliziotti di vecchia scuola fanno squadra con una unità d’élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga. Al Toy Room una serata a tema per celebrare la coppia di agenti più famosa al mondo. Sabato sera a fare gli onori di casa ci sarà come sempre il peluche più popolare delle notti romane in versione Frank policeman!! L’appuntamento è dunque per sabato 8 febbraio dalle ore 24.00 in via degli Avignonesi 72.