Al Tirso de Molina va in scena A Natale divento Gay

ACHILLE MELLINI

PRESENTA

A NATALE DIVENTO GAY

con Pino Ammendola, Massimo Corvo

Annalisa Favetti e Claudia Portale

e con la partecipazione di Mario Scaletta

e con la straordinaria partecipazione video di PINO STRABIOLI



Scritto e diretto da Pino Ammendola

Dal 27 dicembre al 7 gennaio



Saranno delle feste all’insegna del divertimento quelle al Teatro Tirso de Molina con la pièce comica "A Natale divento gay" scritto e diretto da Pino Ammendola, con Pino Ammendola, Massimo Corvo, Annalisa Favetti, Claudia Portale e con la partecipazione straordinaria di Mario Scaletta.

Esilarante commedia degli equivoci è la scelta del direttore artistico Achille Mellini per brindare al nuovo anno con un doppio appuntamento alle ore 20:30 (con brindisi a fine spettacolo) e alle 22:30 (con il brindisi alla mezzanotte).



Peppino è un impenitente donnaiolo di mezza età con una giovane fidanzata gelosa quanto 'burina'. Non è ricco ma confida in uno zio che ha fatto fortuna in America con una catena di pizzerie e che ha promesso di cedergli la sua lucrosa attività per ritirarsi. C'è un solo piccolo neo nel suo piano. Ha fatto credere allo zio di essere gay esattamente come lui. Comunque la sua vita scorrerebbe tranquilla se non fosse che a Natale lo zio arriva a Roma per conoscere il suo compagno e benedire la loro unione. Inutile dire che Peppino sarà costretto a convincere un amico di fingersi il suo compagno. Questo scatenerà una serie di esilaranti equivoci ed un finale assolutamente imprevedibile.



Scene e costumi FABRIZIO IORIO

Musiche STEFANO DE MEO

Luci DANILO SABELLI

Organizzazione FEDERICA PINTO



ORARI E PREZZI:

ORE 20:30 prezzo €45

brindisi a fine spettacolo con la compagnia

ORE 22:30 prezzo €65

brindisi di mezzanotte con la compagnia​





​mercoledì, giovedì ore 21:00 intero €25,00, ridotto €22,00

venerdì ore 21:00, sabato ore 17:30 e 21:00

domenica 7/01 ore 17:30 intero € 27,00 ridotto €24,00

Lunedì 01/01 ore 17:30 intero € 27,00 ridotto €24,00



Biglietti in vendita su TicketOne - www.ticketone.it

​via Tirso 89 - 0098 Roma - 06.8411827

​www.teatrotirsodemolina.it​