Eppure mi sono scordato di me al Teatro Vittoria

Il palcoscenico del Teatro Vittoria ospita lo straordinario monologo di Paolo Triestino Gianni Clementi scrive per Paolo Triestino un ritratto divertente, originale eppur commovente, la cui storia incontra la Storia e molta musica di Lucio Battisti. Abbiamo una colonna musicale della nostra vita, a percorrere ricordi ed emozioni. Antonio, un quasi sessantenne, ci propone la sua, appassionata, stupita ed amabilmente contraddittoria. La vita ha preso una sua strada. Ma come è stato che Antonio si è scordato si sé? E Francesca, è ancora lei? Il ragazzo che siamo stati, ci riconoscerebbe oggi o ci manderebbe a quel paese? E se ci "ritorniamo in mente", cosa vorremmo essere ancora e cosa non vorremmo più, di quello che siamo diventati? Cosa può liberarci dei pesi dell'età adulta? EPPUR MI SON SCORDATO DI ME di Gianni Clementi con Paolo Triestino scene e costumi Francesco Montanaro luci Giuseppe Magagnini regia Paolo Triestino consulenza musicale Daniele Romeo elaborazioni video Fabiana Dantinelli aiuto regia Ariele Vincenti ed Annalisa Borrelli produzione Diaghilev in collaborazione con FIORE&GERMANO dal 10 al 14 maggio 2017 ore 21 (mercoledi 10 ore 17, domenica ore 17.30) TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio) Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita) ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita) Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti Botteghino: 06 57 40 170 ; 06 57 40 598 _ lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18) Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it Come arrivare: Metro: Piramide ; Bus: 170, 781, 83, 3 UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa , Valeria Ranieri t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10-18)_ Ufficio Promozione