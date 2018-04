Al Teatro Torlonia uno spettacolo dedicato al poeta Valerio Magrelli

Giovedì 26 aprile alle ore 21 presso il Teatro Torlonia, si terrà lo spettacolo a ingresso gratuito o spettacolo “La soluzione poetica – Giochi di parole contro giochi di potere” dedicato al pluripremiato poeta e critico letterario Valerio Magrelli. L'evento si inserisce nell'ambito della manifestazione multiartistica e itinerante “Le Arti si sFogliano” organizzata dall’Associazione Appercezioni e giunta alla terza edizione con il patrocinio della Regione Lazio.

Il testo, scritto da Federica Altieri dopo anni di studio e ricerca sull’opera di Magrelli, proporrà agli spettatori uno spaccato della situazione civile odierna tramite i versi dell’Autore interpretati dalla grande attrice Maria Letizia Gorga. Insieme a lei, per rendere l’evento ancora più coinvolgente la musica di Marcello Allulli (sax), Ermanno Baron (batteria) e Anna Caragnano (voce), i video inediti, diretti sempre da Federica Altieri, realizzati da Claudio Ammendola e Sara Angelucci ed infine i rebus curati da Filippo Elia e Raffaele Valeri (uno di essi intitolato “S-fascio lega-le”).

Presente in platea per questa prima teatrale, sarà proprio Valerio Magrelli: la sua partecipazione renderà l’evento ulteriormente prezioso.