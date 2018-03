Al Teatro Tordinona va in scena Pinter

La storia è semplice: c’è una famiglia. Come se fossero Orchi, tutti maschi. E la loro casa è come se fosse una tana. C’è il vecchio Orco, il capostipite. E poi i suoi due figli. Poi ce ne sarebbe un altro, quello nato per primo che tanto tempo fa, senza dire niente, se ne andò in America. Ora ritorna nella tana. Ritorna con la giovane moglie.

Il branco fiuta la giovane ragazza, lei fiuta il branco, sempre più dappresso. Storia realistica e metafisica al tempo stesso. Tutto qua. Ah no, c’è un’altra cosa: il branco parla, secerne parole. Le parole sembra servano a comunicare. In realtà sono armi per conquistare il potere. Non per niente trattasi di Pinter!



IL RITORNO A CASA

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

regia Carlo Lizzani

con (in o.a.) Vittorio Caffè/Sam, Mario Ive/Max, Carlo Lizzani/Teddy, Valerio Ribeca/Joey, Marco Sicari/Lenny, Debora Troiani/Ruth

movimenti coreografici Cristina Pensiero

disegno luci Valerio Camelin

costumi Ludovica Rosenfeld

illustrazione Alberto Ruggieri

produzione Attori & Tecnici



