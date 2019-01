Al Teatro Tor Bella Monaca debutta ACHAB la nuova commedia di Aleksandros Memetaj

Il 2019 al Teatro Tor Bella Monaca si apre con la commedia ACHAB – All Chihuahuas Are Bastards, scritta e diretta da Aleksandros Memetaj. Con Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio, Ciro Masella, Valerio Riondino, assistente alla regia Giorgia Calcari. Dal 3 al 5 gennaio alle ore 21.



Dopo il successo di “Albania Casa Mia” e “Elogio della Follia”, Aleksandros Memetaj si cimenta con un nuovo testo estremamente contemporaneo. Una scrittura di scena che vanta il sostegno di Cie Twain – physical dance theatre, Compagnia Catalyst – Teatro Corsini e Giallo Mare – Minimal Teatro.

Uno spettacolo ironico e divertente che tende al noir, con sfumature satiriche ed estremamente poetico. L’arrivo improvviso di un uomo stravolge l’equilibrio familiare di tre giovani coinquilini. Tra invenzioni geniali, abusi di potere e la dipendenza dal cioccolato, i quattro trasformano lo stress e la rabbia in creatività e slancio verso un necessario cambiamento.

Attraverso continui colpi di scena, Memetaj racconta il punto di vista dei giovani nella società contemporanea, la difficoltà di crescere e di fare la scelta giusta. Quanto si può sopravvivere in un mondo popolato da chihuahua ignorandone le conseguenze?

E così la mano dell’autore e regista traccia con delicatezza un percorso di riscatto. Abbiamo tutti bisogno di credere che il cambiamento è possibile. E lo ringraziamo per il generoso regalo che ha confezionato per il pubblico. Un importante inizio anno per Nogu Teatro. Non resta che vedere con i propri occhi.



da giovedì 3 a sabato 5 gennaio ore 21

scritto e diretto da Aleksandros Memetaj

con Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio, Ciro Masella, Valerio Riondino

assistente alla regia Giorgia Calcari

Nogu Teatro



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it

Gallery