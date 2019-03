Al teatro Studio uno lo spettacolo-performance “Giorgio”

Compagnia Garofoli/Nexus

presenta

GIORGIO

Di e con Nexus

aiuto regia Laura Garofoli

assistente Claudia Salvatore

scenografie Andrea Simonetti

foto Manuela Giusto



Premio della Critica - Roma Fringe Festival 2017

Premio Special Off - Roma Fringe Festival 2017

Miglior Monologo/Performance - Festival Inventaria 2018



Dal 7 al 10 marzo 2019

Teatro Studio Uno via Carlo della Rocca, 6 Roma



«Volava, giocava al solitario e fumava.

Io ballavo, chattavo e scaricavo di tutto».



Premio della Critica e Premio Special Off al Roma Fringe Festival 2017, Miglior Monologo/Performance al Festival Inventaria 2018, torna in scena al Teatro Studio Uno dal 7 al 10 marzo “Giorgio” della compagnia Garofoli/Nexus, uno spettacolo fatto di teatro di parola, performance e installazione che trasforma la scena in spazio condiviso e conflittuale dove poter rinegoziare il passato e reinventare il futuro.



Terni, fine del millennio. Giuseppe ci racconta il suo rapporto col padre. In bilico fra epopea e ricerca d’archivio, riesamina un’infanzia fatta di sale giochi e battute di caccia, Roger Rabbit e film di Schwarzenegger. Poi l’adolescenza e il declino della Terni post-industriale che puntava tutto sul cinema e il volo. E infine la crisi, reale e simbolica, personale e collettiva, di una generazione divenuta adulta negli anni duemila.



A partire da un testo drammaturgico inedito, Giorgio si serve di un linguaggio ibrido fatto di teatro di parola, performance e installazione per raccontare l’iniziazione alla vita adulta e l’ingresso della società italiana nel nuovo millennio. Questa narrazione “epica” si sviluppa attraverso diversi quadri tematici, ognuno dei quali mette in scena conflitti personali e collettivi: l’iniziazione al cinema e ai video game della generazione anni ottanta; i mutamenti avvenuti a Terni, città natale dell’autore; la passione per la motocicletta, il volo e la montagna; fino allo scontro con la malattia e la morte. Lo spettacolo indaga con tono brillante il ruolo della funzione paterna, ricostruendo avvenimenti passati, esponendo l’archivio famigliare e mettendone in scena interpretazioni controfattuali e di autofiction.



La performance ricalca questo approccio, proponendo un lavoro basato sulla sovversione radicale della posizione eretta e del baricentro, tramite l’uso di alcune tecniche e principi della danza hip-hop. Un corpo attoriale composto da intenzionalità che sgomitano fra loro, addestrato allo scioglimento delle posture date e delle leggi gravitazionali.



Un corpo-cyborg — come lo definirebbe il filosofo cognitivo Andy Clark — “naturalmente” predisposto all’innervazione tecnica e culturale.



GAROFOLI/NEXUS

Nasce a Roma nel 2012 dall’incontro fra l’attrice Laura Garofoli e il regista e performer Nexus.

Il lavoro della compagnia è incentrato sulla convergenza fra teatro, performance e media con una finalità artistica, formativa e teorica. A partire dal primo spettacolo L’Ombra (selezionato al Festival della Creatività di Roma nel 2013), la compagnia produce le performance Break To The Future(co-prodotto da Comma Urban Art Festival di Perugia), ROM (presentato anche al Goethe Institut Roma), e lo spettacolo L come Alice, ispirato ai testi di Carroll, Deleuze e Artaud a cui viene dedicata una lezione speciale al Dipartimento di Studi di Media dell’Università Humboldt di Berlino. Nel biennio 2016-2017 la compagnia vede il debutto di Giorgio, uno spettacolo autobiografico che combina teatro di parola, performance e media art che vince il Premio Special OFF e Premio della Critica al Roma Fringe Festival 2017 e di ZTL, Zona Temporaneamente Libraria, un progetto di performance urbane sul tema della bibliodiversità. Attiva nella promozione e organizzazione di eventi di teatro e cultura indipendente dal 2015 organizza la rassegna #DETRITI. Attualmente è impegnata nella produzione dello spettacolo Rautalampi (finalista premio Scenario Infanzia 2018) e del progetto performativo L'Arte della Perdita (sostenuto da ALDES/SPAM).



“Giorgio” dal 7 al 10 marzo | Sala Teatro

Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara).

Ingr. 12 euro. Tessera associativa gratuita

Giov – Sab ore 21.00, Dom. ore 18.00



PRENOTAZIONI http://j.mp/prenotaTS1

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com

