Al Teatro Sistina in esclusiva "Georgie il musical"

Tratto dalla novella di Mr. Mann Izawa “Lady Georgie” è stato reso celebre in Italia dall'anime (cartone animato) tuttora trasmesso in molti canali televisivi. Il musical ha debuttato a Maggio 2016 e nel Marzo/Aprile 2017 è partito con un tour in varie città italiane facendo parte del programma per la "Festa del 90° di AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue"

In esclusiva lo spettacolo sarà in scena in data unica al Teatro Sistina il 26 maggio alle ore 20 nel suo nuovo allestimento.



PREMI:

Broadway World Italy Award 2017 a Brunella Platania (miglior attrice non protagonista) e miglior spettacolo con partitura originale



Broadway World Italy Award 2018 a Dario Inserra (miglior attore non protagonista), Claudia Cecchini (miglior attrice protagonista), Tiziano Barbafiera (miglior partitura), Diego Ribechini (miglior testo), miglior spettacolo con partitura originale.

------------------------------------------



OSPITE INTERNAZIONALE:

Con grande orgoglio ed emozione la produzione annuncia che Mr. Mann Izawa, autore della novella “Lady Georgie” sarà presente in platea al Teatro Sistina.



Frist of all, I would like to express my gratitude to Mr. Claudio Crocetti.

At first I was very happy when I heard my ‘Georgie’ would be revived as new musical by Italian artists several years ago.

It is no doubt that his passion and his great efforts has been producing this project up to now.

And he will prove a great stage at the Sistina in Rome very shortly!

I am so excited to be there then!

So again, I would like to thank all other concerned people,- the script writer, art directors , all the dedicated staff back stage, and all the talented actors and actresses.

I am looking forward seeing the Musical on May 26th in Rome and also expecting how much impressed with energies from the stage in the theater!

Mann Izawa

----------------

Prima di tutto, vorrei esprimere la mia gratitudine a Claudio Crocetti.

Sono stato molto felice quando ho appreso, diversi anni fa che il mio 'Georgie' sarebbe stato riproposto come “Musical inedito”, da artisti italiani.

Non c'è dubbio che la sua passione e i suoi grandi sforzi compiuti fino ad ora, hanno permesso a questo progetto di approdare su un grande palcoscenico come quello del Sistina a Roma.

Sono così entusiasta di poter essere lì, molto presto!

Quindi, ancora una volta, vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte di questo progetto: sceneggiatore, direttori artistici, tutto lo staff tecnico e creativo e naturalmente tutti i talentuosi attori e attrici.

Non vedo l'ora di vedere il Musical il 26 maggio a Roma e rimanere impressionato dall’energia che arriverà direttamente dal palcoscenico.

Mann Izawa

----------------



GRAN GALA' COSPLAY:

In occasione della prima teatrale del pluripremiato "Georgie il Musical", un' evento cosplay per la prima volta nel prestigioso Teatro Sistina in Roma.

Un contesto unico dove dar vita ai propri personaggi, interpretandoli sul red carpet , ammirati dal pubblico e fotografati. I vincitori saranno premiati da Mr. Mann Izawa in persona.



Il Manga in generale è una espressione artistica giapponese dove specialmente in Italia ha trovato la massima diffusione negli anni ’80. Splendide storie d’amore raccontate spesso con toni drammatici, con tematiche importanti e molto attuali.

Il musical, oltre alla sua intrinseca valenza artistica, può diventare un efficace mezzo di denuncia di alcune problematiche sociali, stimolando la riflessione nel pubblico attraverso l’ascolto e la partecipazione a un evento che nasce, in prima battuta, come un’occasione di puro divertimento.



BREVE SINOSSI:

Ambientato nella seconda metà del XIX secolo, quando l'Australia era ancora una colonia penale Inglese. Una sera, il signor Buttman, un agricoltore del luogo, trova una donna in fin di vita, Sophie, che gli affida la figlia Georgie, ancora in fasce. Nonostante il pericolo, infatti la donna sembra fuggita dal vicino campo di prigionia, l'uomo decide di prendere con sé la bambina. Georgie viene così adottata dalla famiglia Buttman, composta dal padre, dalla madre Mary e dai due fratelli Abel e Arthur. La madre adottiva non riesce però ad accettare la piccola Georgie: a turbarla sono sia le sue oscure origini che il timore, peraltro giustificato, che, crescendo, la ragazza possa portare scompiglio tra Abel ed Arthur. Gli accadimenti vedranno la nostra eroina intraprendere un viaggio lungo e pericoloso partendo dalla sua amata Sydney fino ad approdare in una Londra grigia e sconosciuta alla ricerca delle sue vere origini e del suo amore, l'aristocratico Lowell J. Grey. La piccola Georgie dovrà crescere in fretta e dar conto alle sue vere emozioni.



Sul palco grandi artisti del teatro musicale italiano che sono stati protagonisti delle ultime stagioni teatrali in tutta Italia. Ritroviamo Claudia Cecchini nel ruolo di Georgie (“Disincantate – le più stronze del reame”e “Dirty Dancing -The clasic story on stage”), Brunella Platania (“Footloose il musical”,“Edda Ciano – tra cuore e cuore”,“Antonietta e Gabriele”) che oltre ad essere interprete di Mary Buttman è anche vocal coach e acting coach.



Nei ruoli dei fratelli Abel e Arthur Buttman i gemelli Daniele e Umberto Vita: doppiaggio cantato Disney, conduttori tv, disegnatori, cantanti e attori, attualmente in onda su Rai Uno nella fiction “Questo nostro amore 80” con Anna Valle e Neri Marcorè. Il ruolo intrigante e misterioso di Irwin Dangering è affidato a Roberto Rossetti (“La Bella e la Bestia”, “Salvatore Giuliano”, “Rent”, “Edda Ciano tra cuore e cuore”e direttore artistico della Compagnia della Marca).



Lalo Cibelli darà volto e voce al Duca Dangering: straordinario artista del panorama musicale italiano e interprete di opere musicali come “Tosca Amore Disperato”, “Messer Filippo” e in questa stagione teatrale “Otello – l'ultimo bacio”.

Ritorna in scena nel ruolo di Sophie Gerald, dopo il debutto del 2016, Elisabetta Tulli (nelle ultime stagioni teatrali “Billy Elliot” e “Mamma mia!” di Massimo Romeo Piparo)



GEORGIE IL MUSICAL

Tratto dalla novella di Mann Izawa “Lady Georgie”

Adattamento teatrale - Claudio Crocetti

Musiche – Tiziano Barbafiera

Libretto – Diego Ribechini e Elisabetta Tulli

Costumi – Veronica Crocetti

Scenografie by Alenkia

Regia e Coreografie – Marcello Sindici



CAST

Georgie – Claudia Cecchini

Lowell J.Grey – Dario Inserra

Abel Buttman – Daniele Vita

Arthur Buttman – Umberto Vita



Con la partecipazione di

Brunella Platania – nel ruolo di Mary Buttman

Elisabetta Tulli – nel ruolo di Sophie Gerald

E con

Lalo Cibelli – Duca Dangering

Roberto Rossetti – Irwin Dangering



Voce narrante – Mino Caprio



Arianna Milani – Elise Dangering

Stefania Paternò – Jessica

Enrico Verdicchio – Conte Gerald / Visconte Barnes

Massimiliano Lombardi – Eric Buttman / Dott. Skiffins Gerald / Dick

Giuliana Di Dio – Emma

Roberto Fazioli – Comandante delle Guardie / Lametta

Rebecca Antonaci – Catherine

Stefano Colli – Governatore / zio Kevin / Kenny / Vena



CORPO DI BALLO:

Serena Mastrosimone, Isabel Pelagatti, Desireè Benevieri, Elisa Abozzi, Manuel Bartolotto, Cristian Cesinaro, Sergio Nigro, Raffaele Oliva



ENSEMBLE:

Massimiliano Lavanga, Nino Naso, Alessandro Orfini, Valeria Borsellini, Valentina Simonetto, Eleonora Tomassi.



TEAM JUNIOR:

Silvia e Giulia Guerra (Georgie bambina), Mattia Crocetti (Arthur bambino), Gabriele Crocetti/Riccardo Antonaci (Abel bambino), Riccardo Crescenzi (Abel Jr.)



TEAM CREATIVO:



Assistente alla regia – Brunella Platania

Assistente alle coreografie – Serena Mastrosimone

Una produzione SENSO UNICO ALTERNATO in collaborazione con AVIS COMUNALE ROMA

Assistente di produzione – Claudia Grohovaz

Segretario di produzione/computers – Antonio Oliva

Acting coach – Brunella Platania

Vocal coach – Brunella Platania e Rosy Messina

Direttore palco – Alina Mancuso

Assistenti di palco – Riccardo e Massimilano Crocetti

Costumi – Sartoria Arianna (Corridonia – MC)

Costumista – Rita Tedesco

Aiuto Costumista - Alessandra Ferlazzo

Trucco – Fabiana Lizzi

Ingegnere del suono – Andrea Saponara

Fonico di palco – Federico Palmieri

Fonica POLISTUDIORECORDING ROMA

Luci – Salvatore Buonaiuto

Macchinista – Antonello Virivè

Social Media Manager – Claudia Grohovaz

Foto – Luca Vantusso LKV PHOTO AGENCY

Grafiche – Umberto e Daniele Vita

Fumettiste – Barbara Meoni e Belinda Barth

Resp. Cosplay – Paola Eleonora Tani

Media Partner ANIME WEB RADIO www.animewebradio.it







Prezzi biglietti:

Poltronissima € 33,00

Poltrona e Prima Galleria € 28,00

Seconda e terza Galleria€ 22,00



SABATO 26 MAGGIO ORE 20



