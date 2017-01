Al Teatro Palladium l'ultimo concerto della rassegna "Il Jazz va al Cinema"

Dopo il successo dei precedenti tre concerti, domenica 15 gennaio alle ore 18 si terrà al Teatro Palladium di Roma il quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Il Jazz va al Cinema", manifestazione che celebra il grande legame tra musica jazz e cinema, realizzata in collaborazione con il corso di laurea DAMS dell'Università Roma Tre coordinato dal prof. Luca Aversano. Protagonista della rassegna è la brillante New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, formata da talentuosi e giovani esponenti del jazz italiano, che si sta sempre più distinguendo nel panorama nazionale. Con lo scorrimento delle immagini sullo schermo, i musicisti interpreteranno alcuni brani resi celebri dalle colonne sonore del film proposti raccontandone trame, attori, registi, passioni. Il concerto del 15 gennaio è dedicato a "Hollywood e i grandi classici del jazz" con celebri brani dei musical di Broadway e dei film di Hollywood tra cui "My favorite things" dal musical "The Sound of Music", "Smile di "Tempi Moderni", "Over the rainbow" (tratto da "Il mago di Oz") di H. Arlen e "The days of wine and roses" (tratto dall'omonimo film con Jack lemmon) di H. Mancini, divenuti standard jazz. INFO EVENTO 15 gennaio 2017 - ore 18 Teatro Palladium - Università Roma Tre Biglietto intero € 15 - ridotto studenti e over 65 €10. Prevendite: http://bit.ly/NTJOtickets - biglietteria.palladium@uniroma3.it; tel. 327 2463456 Sito web: http://teatropalladium.uniroma3.it/