Pazzi d'amore al Teatro Nino Manfredi

Roberta Scardola, la simpaticissima Carlotta de I Cesaroni, torna a teatro con un'altra commedia della Compagnia Mercanti di Stelle. Il 24 e 25 gennaio sarà infatti al Teatro Nino Manfredi di Roma (Via dei Pallottini 10, Ostia Lido) con Pazzi D'amore di Luca Franco. Con lei gli attori Marco Russo, Ramona Gargano, Daniele Locci e Monica Falconi. Una commedia degli equivoci basata sulla vita quotidiana e le piccole manie con cui tutti ci misuriamo ogni giorno. Gag spontanee e vicende del cuore si alternano in un ritmo serratissimo che incastra lo spettatore fino alla fine. Valeria è una brava psicologa specializzata in problemi d'amore. Diversi personaggi si alternano nel suo studio con le loro piccole manie quotidiane e drammi del cuore. Lei ha una parola giusta per tutti e sa cosa dire per risolvere ogni piccola nevrosi. Il problema però è che non riesce a risolvere i suoi di problemi. La sua migliore amica glielo dice: come può una psicologa dell'amore riuscire a risolvere i problemi degli altri se lei stessa non riesce a risolvere i propri? Non sarà il caso di rivolgersi a qualcuno che possa aiutare lei a superare i drammi dell'amore? Insomma, la commedia perfetta per esaltare la verve comica della bravissima attrice romana. LA COMPAGNIA MERCANTI DI STELLE presenta PAZZI D'AMORE DATE: 24/25 GENNAIO ALLE ORE 21:00 TEATRO NINO MANFREDI VIA DEI PALLOTTINI 10 OSTIA LIDO - ROMA Testo: Luca Franco Regia: LUCA FRANCO CAST: ROBERTA SCARDOLA MARCO RUSSO RAMONA GARGANO DANIELE LOCCI MONICA FALCONI