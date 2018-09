PerBacco, turbamenti diVini al Teatro India

Approda al Teatro India di Roma, sabato 6 ottobre alle ore 21, lo spettacolo “PerBacco, turbamenti diVini. In-versione temporale” della regista e scrittrice Federica Altieri, che ha già riscosso molto successo in Danimarca. Frutto della collaborazione iniziata ad ottobre del 2016 tra l’Istituto di Cultura Italiano a Copenaghen, il Teatro di Roma, l’Odin Teatret, la Regione Lazio e l’Associazione culturale Appercezioni, questo nuovo spettacolo è basato sempre di più sulla fusione tra le varie arti - letteratura, teatro, musica e video arte.

Lo spettatore, schiavo di una implacabile concezione del tempo che lo allontana dalla sua umanità, sarà catapultato all’interno di una riflessione istintiva - e non concettuale - sull’epoca in cui vive, popolata oramai da estranee collettività.

Il vino, nettare degli dèi, che verrà offerto al pubblico con una degustazione allestita dalla Cantina Casale Certosa prima della messa in scena, si inserisce in questo spettacolo come mezzo per abbandonarsi a leggerezze quasi dimenticate, per ritrovare profondità, ironia e giocosità.

Schizofrenico ed irriverente “PerBacco, turbamenti diVini.” ha già conquistato il pubblico danese, prima nel prestigioso Odin Teatret di Holstebro – storica sede dell'avanguardia europea - e poi nella capitale Copenaghen. In una moltitudine di voci, prova a stimolare una capacità critica prossima all’estinzione.

Interpreti, Rina Skeel e Ulrik Skeel, due performer dell’Odin che alterneranno, con estrema naturalezza, riflessioni antropologiche ad interpretazioni canore: Rina sospende il tempo, prova ad amplificarlo, donando respiro al pensiero per riappropriarsi della sua mente e riscoprire un’umanità perduta. Ma il Tempo è lì, materializzato in un ammaliante e beffardo personaggio, che cerca di riportare la donna nel vortice della quotidianità imposta. A dialogare con i due attori, in un gioco impertinente e scanzonato, i musicisti Marcello Allulli (sax), Ermanno Baron (batteria), Marco Bonini (chitarra ed elettronica). Le videoproiezioni oniriche e di impatto, che avvolgeranno il palco, sono pensate dalla regista e curate da Claudio Ammendola e Sara Angelucci. Un intreccio delle diverse arti con un cast che Federica Altieri porta avanti da tempo, in una poetica teatrale che si fonda sul lavoro collettivo.

Grande importanza viene data sia alle “nuove leve” sia a figure non-professioniste nel mondo del teatro, talenti che portano freschezza, novità, elementi di “disturbo” e di cambiamento, punto di vista di una nuova generazione che cresce: sul palco per questo spettacolo, l'attrice siciliana Nella Tirante, che ultimamente si è distinta nella scrittura teatrale interessando Moni Ovadia, la One Time Band diretta da Marcello Allulli, la perfomer Simona Altieri e l'artista Raffaele Valeri che ha già collaborato con Federica Altieri per il precedente spettacolo dedicato allo scrittore Valerio Magrelli.