Al Teatro India è tempo di fiabe per grandi: c'è Cenerentola

Al Teatro India è tempo di fiabe per grandi con Fabrizio Arcuri che sceglie CENERENTOLA e PINOCCHIO, due riscritture contemporanee firmate da Joël Pommerat, autore e regista francese tra i più apprezzati e interessanti degli ultimi anni, capace di far convivere nelle sue creazioni, e nei suoi immaginari, poetica disincantata e lettura politica. Fabrizio Arcuri porta in scena le riscritture di due delle fiabe occidentali più note in un’operazione che ne smaschera le trame, inseguendo la scrittura precisa e pungente dell’autore, regalandone un senso di racconto attuale, pieno di lucidità e ironia.

Cenerentola al Teatro India

Si inizia con CENERENTOLA, dal 24 al 29 aprile, una fiaba attuale che racconta in modo mascherato il nostro mondo profondo, i nostri rituali e comportamenti quotidiani, con avventurose, avvincenti forme simboliche, riflessi psicanalitici, antropologici e implicazioni esistenziali, esperienziali. «In Cenerentola Pommerat affronta l’ingombrante presenza della morte nelle nostre vite, come un fantasma che riempie i nostri sogni e a volte muove le nostre azioni.

E insieme anche la nostra incapacità di affrontarla. A poco possono le fate, e neanche il tempo che passa sembra servire. L’umanità ha a che fare con la sua propria fine, e li forse, solo lì, trova un nuovo inizio.» – così commenta Arcuri.