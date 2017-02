Al Teatro dell'Orologio torna 'Il Teatro come non l'avete mai visto'

Se il grande antagonista del teatro è la Tv (almeno secondo alcuni), il 23 febbraio si potrà godere di una serata di grande televisione... comodamente seduti nella Sala Orfeo del Teatro dell'Orologio. E se quasi mai si esce soddisfatti dei risultati della Notte degli Oscar, sempre il 23 febbraio nella Sala Orfeo del Teatro dell'Orologio, gli spettatori potranno viviere in prima persona le emozioni dei film che proprio loro inventeranno, ricreandone le atmosfere per poi decretare i vincitori dell'anno. Con tanto di statuetta degli Oscar. Un gioco che solo il teatro può regalare: un posto in prima fila, quella vera, dove al posto del telecomando lo spettatore avrà come scettro la propria fantasia. Tutto questo è "Academy Awards", il nuovo appuntamento de La Siti - Scuola Internazionale di Teatro all'Improvviso (diretta da Giorgia Mazzuccato e Maria Beatrice Alonzi), all'interno della rassegna di teatro interattivo "Il Teatro come non lo avete mai visto" al Teatro dell'Orologio di Roma. Immaginate di poter partecipare alla notte degli Oscar. Quella che vedete in televisione e che vi incolla allo schermo. Immaginate di potervi sedere in platea e di assistere, davanti a voi, alla premiazione più importante del mondo dello spettacolo. Quentin Tarantino? David Lynch? Dario Argento? Julia Roberts? Immaginate di veder sul palco interpretati dal vivo, uno dopo l'altro, spezzoni dei film premiati per Miglior film, Miglior Sceneggiatura, Migliori effetti speciali, Miglior attore protagonista, e tanti altri.. Immaginate di poter inventare voi i titoli delle pellicole vincitrici e di deciderne il genere. Questo è Academy Awards, la vostra notte degli Oscar. Continua così, con uno spettacolo dedicato a cinefili e non solo, la rassegna prodotta da La SITI - Scuola Internazionale di Teatro all'Improvviso, che ospita eventi teatrali completamente interattivi che coinvolgono il pubblico, fin da quando appare la pubblicità dello spettacolo: creando campagne pubblicitarie teaser, inserendo indizi nelle locandine, lasciando al pubblico che voglia giocare, moltissime possibilità di divertirsi dal lancio del progetto, alla sua messa in scena nella quale sono chiamati a partecipare in prima persona. Un gioco unico, irripetibile e imperdibile che vede una delle più antiche tecniche di messa in scena (l'improvvisazione teatrale), servita dal più innovativo dei sistemi produttivi. Academy Awards di Giorgia Mazzucato Regia di Giorgia Mazzucato - Aiuto regia di Silvana Lagrotta Con Maria Beatrice Alonzi, Simone Congedo, Simona Faustino Ventapane, Giorgia Mazzucato, Dario Paltera, Maria Teresa Robusto, Mauro Vottari. Musiche dal vivo di Dario Giuffrida Appuntamento al Teatro dell'Orologio (Via dei Filippini 17/a) il 23 febbraio con Academy Awards per la rassegna Il Teatro come non lo avete mai visto. Biglietto 12 euro. Per info: www.lasiti.it