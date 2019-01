Pulcinella e i comici di corte al Teatro del Torrino

Il Teatro del Torrino festeggerà il Carnevale insieme al suo affezionatissimo pubblico con lo spettacolo per bambini "Pulcinella e i comici di corte" per la regia di Luca Pizzurro con protagoniste le classiche maschere della tradizione italiana!



Pulcinella (Guido Saudelli) , Arlecchino (Daniel Plat), Colombina (Ilaria Gigliobianco) e Balanzone (Fabio Di Dio Busà) scappano dai loro perfidi padroni e si ritrovano nella piazza del paese senza conoscersi e senza sapere cosa fare, ma, soprattutto, senza un soldo per campare!

Pulcinella narra ai suoi compagni di sventura, che in un paese chiamato Napoli ci sono le cose più importanti della vita: il mare, il Sole e il Teatro e così, decidono di affrontare un lungo viaggio che durerà 7 giorni, per recarsi nella città partenopea!

Il loro intento sarà quello di fare gli attori e, a tale proposito, formano la compagnia “I Comici dell’Arte” con l’intenzione di guadagnare tanti soldi, ma scoprono presto che la città di cui parlava Pulcinella non è proprio la città della libertà come l’aveva dipinta lui.



Da qualche anno a Napoli regna la cattivissima Regina Gertrude (Alessandro Moser) che odia tutte le forme di spettacolo ed in particolare il Teatro, così i poveri cittadini sono costretti a pagare le tasse e a subire i mille divieti che ogni giorno vengo stabiliti. Poco dopo che Pulcinella apprende questa notizia ecco comparire la regina Gertrude che, dopo una serie di minacce, decide di dare una possibilità ai nostri amici: l’indomani dovranno fare uno spettacolo a Corte e se saranno in grado di far ridere la regina potranno essere liberati altrimenti saranno rinchiusi a vita nelle celle del castello.



Ma questo lo scoprirete al teatro del Torrino in via Sciangai,10 a partire dal 3 febbraio 2019 alle ore 16:00!

"Pulcinella e i comici di corte" è una commedia musicale, uno spettacolo unico ed irripetibile, che non deluderà le aspettative del suo pubblico, con musiche classiche ed inedite di Pericle Odierna!



Una storia tutta da ridere, con un ritmo effervescente e una comicità irresistibile.



Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a telefonare al numero 338 8193001 o a visitare il sito http://www.teatrodeltorrino.it.