Bevi Birra e Balla: al Tango Bar musica e Birra del Borgo

Il Tango Bar di via Macerata propone una nuova “contaminazione” territoriale al Pigneto: appuntamento domenica 20 gennaio, alle ore 18:30, con B.B.B. Bevi Birra e Balla, evento realizzato in collaborazione con il Bancone di Birra del Borgo.

Al Tango Bar Bevi Birra e Balla

“La nostra scuola di Tango è la più antica di Roma - spiega Laura Amadei, attrice, doppiatrice e ballerina professionista titolare del Tango Bar - ma il locale che la ospita vuole essere un presidio artistico e culturale sempre aperto alle diverse realtà cittadine; un punto di riferimento per quanti vogliano esprimere la propria arte e non sempre trovano spazio per essere accolti. In questo caso, facciamo squadra con lo staff del Bancone di Birra del Borgo, che ha aperto a ottobre in via del Pigneto, e con il musicista Mariano Navone accompagnato dalla voce di Luca Ciarciaglini”.

Navone suonerà il Bandoneón un tipo di fisarmonica inventato dal musicista tedesco Heinrich Band. Gli emigranti tedeschi portarono questo strumento con loro, all'inizio del XX secolo, in Argentina, e qui rapidamente incontrò grande successo, e fu presto inserito nel contesto della musica locale, diventando lo strumento fondamentale delle orchestre di tango argentine.

Le note del bandoneòn accompagneranno la lettura di brani recitati e ballati di Tango e saranno intervallati dalla degustazione di tre tipi di birra di Birra del Borgo, azienda che dal 2005 ripensa l’idea classica della birra.

Le birre di Bevi Birra e Balla

Per BBB sono state scelte la LISA (Lager Is Simply Amazing) una classica Lager con il carattere e il fascino Italiani, prodotta utilizzando Grano Senatore Cappelli per donarle intensità e morbidezza e Scorze D’Arancia per renderla incredibilmente fresca; la ReAle Extra, variazione della classica ReAle, la prima birra brassata a Borgorose, e per concludere la stagionale CastagAle, dalle nette note affumicate, mitigate da una nota dolce di miele di castagno.