Al Pimm's Good Mario Donatone Quartet in concerto

Martedì 21 marzo Mario Donatone sarà in concerto al Pimm's Good con il suo quartetto portando in scena uno spettacolo che lo vede ripercorrere la tradizione blues, funky e jazz dei più grandi musicisti d'oltreoceano. Un'occasione imperdibile per un viaggio profondo verso la tradizione americana con un repertorio che spazia tra il soul-jazz di musicisti come Herbie Hancock e Horace Silver e classici di blues appartenenti ad artisti come Ray Charles, B.B.King, Neville Brotherse riportati nella loro dimensione più "roots" e swingante. La formazione capitanata dall'artista romano è completata da Angelo Cascarano alla chitarra e voce, Daniele Basirico al contrabbasso e Roberto Ferrante alla batteria e voce. Un quartetto ricco di sonorità diverse, caratterizzato da intriganti armonie vocali e dalla forza propulsiva del tessuto strumentale. In questo contesto, infatti, il pianismo afroamericano del leader, che fonde varie correnti stilistiche tra blues funky e jazz, dialoga con la chitarra elegante e soulful di Cascarano. Il groove, invece, è colorato dall'eclettico virtuosismo del bassista Daniele Basirico e dal drumming percussivo di Roberto Ferrante, musicista che spazia tra Africa, Afro America e ritmi latini con grande naturalezza. L'atmosfera è quella di una fresca e spontanea combinazione di intensità musicale capace di coinvolgere facendo spettacolo nella più genuina tradizione bluesy. Una band versatile che senza dubbio mette in evidenza le doti artistiche di Mario Donatoneun "pianista - cantante" unico nel suo genere. In Italia infatti è uno dei pochi musicisti che ha saputo regalare una dimensione artistica a questo tipo di approccio che negli Stati Uniti ha, invece, una lunga tradizione artistica con il jazz, il blues ed il soul. E' uno dei pochi, inoltre, a sapersi muovere in quel territorio definito "crossover" all'interno del quale si fondono i linguaggi di diverse dimensioni musicali. Mario Donatone ha alle spalle anche una lunga storia da solista, con 7 album accolti ottimamente dalla critica, e una importante carriera da accompagnatore di artisti blues e gospel nero-americani in tournèe in Europa. Ha inoltre collaborato con vari artisti italiani importanti, tra cui Tiromancino, Neri Marcorè, Mario Biondi, e inciso diversi dischi come solista, partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche. Tra i festival che lo hanno visto protagonista ci sono Pistoia Blues, Trasimeno Blues, Porretta Soul, Roma Jazz Image e altri. 7 Pimm's Good Via Santa Dorotea 8, 00153 Roma Inizio concerto ore 22:00 Ingresso Free Line Up Mario Donatone, piano e voce Angelo Cascarano, chitarra e voce, Daniele Basirico, contrabbasso Roberto Ferrante, batteria e voce