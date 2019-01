Al Parco astronomico di Rocca di Papa l’evento “Sognare nello spazio”

Come si dorme nello spazio? Come si sogna nell’assenza di gravità oppure in condizioni di gravità estrema? A rispondere sarà la Dott.ssa Catalina Curceanu, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e divulgatrice scientifica pluripremiata, in occasione dell’Astroincontro “Sognare nello spazio: sonno e gravità” in programma venerdì 11 gennaio al Parco astronomico di Rocca di Papa. L’evento è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia, attivamente impegnata nella diffusione della cultura scientifica.



“Quando dormiamo si alternano varie fasi del sonno. In alcune di queste, in particolar modo nella fase REM, sogniamo. Le varie fasi differiscono per l’attività del cervello e quando si arriva nella fase cosiddetta Rapid Eye Movement (REM) sogniamo più e più volte durante la notte”, spiega la relatrice dell’evento. “Nel corso dell’Astroincontro vedremo cosa cambia nello spazio, come dormono gli astronauti laddove manca l’alternarsi naturale del giorno e della notte e in assenza di gravità – prosegue Curceanu – Secondo alcune teorie la fase REM dipende dalla gravità. Capiremo inoltre se nello spazio gli astronauti russano e cosa accadrebbe vicino a un buco nero: sogno, a occhi aperti, di tanti scienziati che vorrebbero capire cosa c’è all’interno di questi misteriosi e affascinanti oggetti nei quali lo spazio e il tempo sono molto diversi da come li conosciamo”.



La conferenza dell’esperta consentirà quindi al pubblico di esplorare un tema di grande interesse e attualità. Al termine della conferenza sarà possibile osservare il cielo a occhio nudo e ai telescopi, per coglierne dettagli altrimenti invisibili, sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione Luca Orrù e Ivan Di Cerbo.



Per partecipare all'evento occorre prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it