Un Dj che ha rischiato di fare epoca, un uomo dalla vitalità irrefrenabile immersa in mille pulsioni.

Howie B ha felicemente rappresentato un modo nuovo ed inconsapevole di essere musicista: frutto di una stagione gloriosa dell’electronica britannica, ed appassionato da mille progetti, collaborazioni illustri, una famiglia cui badare, questi isola frammenti ri-contestualizzandoli attraverso processi alchemici ancora da decifrare (anche dallo stesso autore), per consegnarli a qualche splendida voce per farne una canzone, o per spararli a tutto volume sul dancefloor.

Howie B ha appena annunciato nuove release sulla sua mitica e seminale Pussyfoot – senza la quale il trip hop non sarebbe come lo conosciamo e, fra le produzioni di U2, Bjork, Tricky, Casino Royale e quelle dei suoi album, ha costantemente raccontato il presente attraverso la musica, senza guardare altro che il qui e ora. Quel contemporaneo che è il nutriente d’eccezione della musica elettronica.



Nella dannazione, la salvezza. Nell’anima, le stigmate della verità house. Una vita volutamente trascorsa ai margini dello showbiz. Perché la verità riposa nelle orme del nostro cammino. Nei volti delle persone che amiamo. Nella fede nel nostro destino. Jus-Ed è il boss della Underground Quality, label che da una decina d’anni si impone una mission ben precisa chiara già dal nome, e che durante gli anni ha già ospitato nomi di una certa rilevanza come Steffi e Nina Kraviz e continua a essere la migliore piattaforma in circolazione per i giovani producer dal talento visionario e non allineato. Gente come Levon Vincent che lo considera una sorta di padre putativo. Uno Stile profondo. Avventuroso. Spirituale. Cosmopolita. Perfetta sintesi di attitudine old school, anima soulful, ritualità techno. Viaggio senza (con)fine. Poesia jazz. Esistenzialismo underground. Jus-Ed. Black magic.



Al Goa Club il suono di Underground Quality con Howie B e Jus-ed

BIGLIETTI: 10euro



INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.goaclub.com/

https://www.facebook.com/GoaClubRome/