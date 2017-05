Al Duello con Caravaggio - Degustazione di Vini di Malta

L'Associazione MADE in ROME ha il piacere di accogliervi presso il Ristorante Al Duello in Vicolo della Vaccarella 11, a due passi dal Pantheon, per una degustazione di vini di Malta dell'azienda Meridiana Wine Estate. Forse non tutti sanno che Malta fu teatro di uno degli eventi più misteriosi ed affascinanti della storia dell'arte: gli ultimi movimentati giorni della vita di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Il Ristorante Al Duello, luogo d'eccellenza della tradizione gastronomica italiana, deve il suo nome proprio ad un episodio che segnò profondamente la vita del grande Maestro: l'artista, infatti, prima di lasciare Roma, abitava in quel reticolo meraviglioso di strade del Campo Marzio, che furono più volte teatro delle intemperanze del pittore, il quale, ribelle e spavaldo più di ogni altro, frequentava le osterie del quartiere, barattando i suoi dipinti con il cibo e le bevande. La degustazione sarà guidata dall'enologo della tenuta Meridiana Wine Estate e da un sommelier professionista. Tre i vini in degustazione, accompagnati da piatti in abbinamento: Isis - Chardonnay con tagliata di formaggi con ventaglio di verdure gratinate Fenici Rose' - Cabernet S./Syrah con gnocchetto Arlecchino con primavera di verdure e timo Nexus - Merlot con stracotto di manzo con mirtilli rossi e aneto QUANDO&DOVE. Sabato 13 maggio accoglienza ore 19.00 in Vicolo della Vaccarella 11, presso il Ristorante Al Duello http://www.ristorantealduello.com/ CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE € 18,00 (*) N.B. PRIMA DELLA DEGUSTAZIONE è possibile partecipare all'iniziativa combinata (facoltativa) Al Duello con Caravaggio - Visita ai Luoghi del Caravaggio a Roma. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE+VISITA SOLO € 21,50 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI (max 25). Invia un sms o whatsapp al 388.9273896 (attento al PREFISSO!) oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando sempre: nome - cognome - recapito telefonico - indirizzo email - eventuali accompagnatori. N.B. Specifica se prenoti "SOLO DEGUSTAZIONE" oppure "DEGUSTAZIONE+VISITA". La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. (*) NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure chiedere di diventarlo, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà completare la procedura di iscrizione: sottoscrivere il trattamento dei dati personali e corrispondere, qualora prevista, una piccola quota sociale annuale (inclusa nel contributo di partecipazione di cui sopra). Ti consegneremo una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare, in qualità di socio, a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma delle attività e potrai parteciparvi, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate. La quota sociale annuale e/o i contributi richiesti sono previsti dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale annuale e il contributo richiesto per le singole attività sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione: questi servono a coprire le spese amministrative e di gestione e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.