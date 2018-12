Al Cotton Club Christmas Songs By Sinatra 70th Anniversary

Sabato 22 dicembre al Cotton Club Davide Palma Sextet presenta "Christmas Songs By Sinatra 70th Anniversary" concerto che celebra i 70 anni dell'uscita del famoso disco "Christmas Song By Sinatra". Il Natale, infatti, è anche legato alla tradizione delle canzoni di Natale che si sentono in tutte le case e le strade del mondo. Francis Albert Sinatra, noto semplicemente come Frank Sinatra e in Italia soprattutto come The Voice, fu un personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento statunitense e mondiale, ed è entrato nella leggenda per l'eterna giovinezza delle sue canzoni e della sua voce, riuscendo ad imporsi nel panorama musicale mondiale dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri, grazie ad un'intensa attività durata ben 63 anni, dal 1932 al 1995, anno in cui tenne il suo ultimo concerto dal vivo.



Nato da genitori di origine italiane ha portato lo spirito natalizio nel mondo con la sua voce calda e suadente ha interpretato tra le altre Jingle Bells, Let is Snow!, White Christmast, Winter Wonderland che si possono ritrovare nel suo disco Christmas song by Sinatra del 1948. Il Cotton Club dedicherà un evento speciale al Crooner italoamericano per celebrare i 70 anni dall’uscita del disco con una serata di Natale con Davide Palma nelle vesti di Crooner ed interprete di Frank Sinatra.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Inizio concerto ore 22:30

Ingresso 10 euro



Line-up

Davide Palma, Voce

Giuseppe Ricciardo, Sax

Andrea Candela, Piano

Giuseppe Talone, Contrabbasso

Emanuele Zappia, Batteria