Al Cotton Club Bevo Solo Rock’n Roll con i Red Wagons

Il nuovo appuntamento del giovedì: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni 50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Il live di giovedì 20 dicembre è con i Red Wagons.



La band The Red Wagons, nata nel 1998, attinge dai suoni e dai ritmi del R&B nero degli anni ’40 e ’50 in una miscela esplosiva di boogie woogie, jump blues, rock’n’roll e swing. Brani di autori quali Louis Jordan, T-Bone Walker, Percy Mayfield, Charles Brown, Rosco Gordon, Johnny “Guitar” Watson, Red Prysock, Eddie “Cleanhead” Vinson, Ray Charles, Louis Prima e Buddy Johnson vengono riproposti con arrangiamenti tematici, affiancati da composizioni originali.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL :

CONCERTO + COCKTAIL 10€

CONCERTO + COCKTAIL + TAPAS 12€

Inizio concerto ore 22:00



Line-up

Marco Meucci, Voce/Piano

Alessandro Angelucci, Chitarra

Rox Marocchini, Sax Tenore

Stefano Barillà, Sax Contralto

Mauro Massei, Sax Baritono

Light Palone, Contrabbasso

Carlo Del Carlo, Batteria