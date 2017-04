Al chiaro di Luna: l'astronomia arriva a Casalotti

Il 6 maggio 2017 l'Astronomia arriva a Casalotti. Una serata dedicata a Luna e Giove organizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro, darà la possibilità a tutti di ammirare con i propri occhi attraverso telescopi, il nostro satellite naturale e il gigante del Sistema Solare.

Ad introdurre l'evento una conferenza riguardante il fascino di questi oggetti del cielo tenuta dall'astrofilo Giuseppe Conzo e a seguire saranno aperti i telescopi installati per l'occasione. Dunque l'appuntamento è per sabato 6 maggio alle ore 20.00 presso l'Istituto Comprensivo Via Casalotti 85 in Roma.

Per tutte le info a riguardo è possibile scrivere alla mail info@astrofilipalidoro.it o collegarsi al sito web degli astrofili www.astrofilipalidoro.it