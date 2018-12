Al Charity Café Valeria Rinaldi TRIO “Sometimes I’m Happy”

Giovedì 27 dicembre il jazz torna nuovamente di scena al Charity Café con Valeria Rinaldi ed il suo progetto in trio dal titolo “Sometimes I’M Happy”. ° La band è completata da Leonardo Borghi al pianoforte e Stefano Nunzi al contrabbasso. Sottolineare le sfumature, raccontare la bellezza di sottili passaggi musicali, è la vocazione e l’intento del progetto. Un lavoro che prende come modello la tradizione ed arriva fino ai giorni nostri, alla ricerca di quel senso creativo che ha caratterizzato l’opera dei grandi compositori della storia della Jazz.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

06.47825881



Line-up

Valeria Rinaldi: voce

Leonardo Borghi: piano

Stefano Nunzi: contrabbasso