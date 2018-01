Al Charity Café di scena Leonardo Borghi Trio

Giovedì 18 gennaio al Charity Café di Via Panisperna Leonardo Borghi, pianista presente da anni nel panorama del jazz italiano e internazionale, presenta gli ultimi “lavori” del suo Trio: un repertorio di composizioni originali e nuovi arrangiamenti di standards. Leonardo Borghi ha dato vita al “Trio”, progetto principale della sua attività artistica, insieme a Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria: musicisti eccezionali, di grande stimolo e sensibilità.

La collaborazione che dura ormai da vari anni, ha portato i musicisti a un'intesa profonda, dando vita a una musica sempre innovativa e fresca, con alla base una costante ricerca. Un trio d'eccezione in Italia, composto da giovani ma già affermati musicisti ciascuno con numerose e importanti esperienze alle spalle.





La ricerca musicale prende le basi dalle musiche dei grandi songwriters americani e dei grandi musicisti di jazz, presentando un repertorio originale sia negli arrangiamenti che nelle composizioni. Oltre alla scrittura vera e propria il Trio possiede quella particolare capacità nella creazione estemporanea di arrangiamenti e momenti musicali grazie all' affiatamento tra i componenti maturato in anni di musica insieme, dando così al pubblico quel gran senso che il Jazz esprime.

Leonardo Borghi ha inoltre collaborato con: Andy Gravish, Jeremy Pelt, Randy Sandke, Bob Mover, Jeff Williams, John O'Gallangher, Steve Grossman, Christopher Crocco, Tony Scott, Pat Senatore, Harvey Kayser, Thos Shipley, Giovanni Amato, Emanuele Basentini, Carlo Atti, Massimo D'Avola, Franco Ambrosetti, Carlo Battisti, Eddy Palermo, Pietro Ciancaglini, Emanuele Urso, Fabiano 'Red' Pellini, Luca Velotti, Harold Bradley, Carol Sudhalter, Aldo Bassi, Gianni Sanjust, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Enzo Scoppa, Cicci Santucci, Claudio Corvini, ecc...



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00



Line-up

Leonardo Borghi, Sax

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Marco Valeri, Batteria