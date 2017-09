Al B-Folk Lorenzo Feliciati presenta John Doe. Un progetto che si muove nei territori della musica improvvisata con un forte impatto ritmico. Si presenta così John Doe, formazione che mercoledì 20 settembre andrà in scena al B-Folk di via dei Faggi, capitanata dal bassista elettrico Lorenzo Feliciati e completata da Manlio Maresca alla chitarra e Pierpaolo Ferroni alla batteria.

Un progetto immaginato da Lorenzo Feliciati dove è certa l'identità dei musicisti sul palco, mentre è sconosciuto il punto di partenza e quello di arrivo della musica. Forti di una profonda conoscenza reciproca Feliciati, Maresca e Ferroni si abbandonano all'improvvisazione nella sua forma più pura e complessa: non improvvisazioni free ma composizione in tempo reale.

Condivisione massima tra palco e platea, entrambi testimoni di qualcosa che non sarà mai più suonato allo stesso modo perché l’evento è unico, un numero zero che si ripete all'infinito. Sarà uno spettro sonoro ampio ed avventuroso con forti connotazioni acid funk, no wawe e ambient. "L'importante è che tutto quello che è improvvisato sembri scritto e tutto quello che è scritto sembri improvvisato".

Joe Zawinul Secondo la definizione di Wikipedia "John Doe è un nome usato solitamente nel gergo giuridico statunitense per indicare un uomo la cui reale identità è sconosciuta o va mantenuta tale, o per indicare una persona nel caso del ritrovamento di un cadavere non identificato fino al momento del suo riconoscimento". Un concetto che esprime perfettamente l’essenza del progetto!