Al 28divino jazz club di scena Alessandro Deledda Urban Trio

Venerdì 3 febbraio appuntamento al 28divino Jazz Club con l'Urban Trio capitanato dal pianista Alessandro Deledda che andrà in scena sul palcoscenico del jazz club di via della Mirandola. La formazione, che già ha avuto modo di esibirsi in diversi live del circuito romano, per l'occasione sarà completata da Lucrezio de Seta alla batteria e Luca Pirozzi al basso elettrico. Uno straordinario ensemble, dunque, che si cimenterà in un sound newyorkese influenzato dalle tendenze di una moderna Berlino, dando vita a discorsi intrisi di contaminazioni elettroniche, folk, minimaliste e ricerche musicali cosparse di echi metropolitani. Porsi domande e cercare delle risposte da sviluppare armonicamente in una frase, sarà il fil rouge di questo concerto, in cui i musicisti dialogheranno liberamente fra loro lasciandosi ispirare dall'improvvisazione. L'ascoltatore sarà così proiettato in un viaggio dal forte impatto emotivo. Sopra Wine Food Bar e chiacchiere tra amici Ingresso Libero Sotto il Jazz Club - Ingresso con prima consumazione € 12,00 Per chi cena (prima) e vuole assistere al live (dopo) prenotate e non fate troppo tardi Info Prenotazioni : 340 82 49 718 dopo le 16.00 via Mirandola, 21 - 00182 Roma Alessandro Deledda - Urban Trio Line-up Alessandro Deledda, piano e synth Lucrezio de Seta, batteria Luca Pirozzi, basso elettrico tutte le info www.28divino.com