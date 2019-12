Ajugada Quartet "Hand Luggage" in concerto

Tourbilion e L'Archivio 14 presentano Ajugada Quartet "Hand Luggage"



Antonella Vitale - voce

Gaia Possenti - pianoforte

Giulia Salsone - chitarra

Danielle Di Majo - sax



Le quattro musiciste, tutte già note ed affermate all'interno del panorama jazzistico italiano si confrontano e giocano attraverso la musica con l'ottimo interplay che evidenzia il loro intento spirituale collettivo, per presentare il progetto discografico dal titolo “Hand Luggage” per l' etichetta Filibusta Records.

Un disco di grande impatto poetico che propone al pubblico un viaggio senza confini né limiti geografici, che supera le frontiere attraverso il jazz inteso come linguaggio universale. La bussola sonora puntata verso il Brasile, l'America, l'Africa e l'Europa ci orienta verso gli amori musicali dell’ensemble che propone composizioni originali ed inedite a firma delle stesse musiciste, in un' alternanza di suoni energici ed intimisti dalle atmosfere raffinate, impreziosito da riletture di brani tradizionali e di estrazione moderna, come ”Kind of Folk” di Kenny Wheeler, ”A Rà” di Jao Donato e tanti altri .

L’eleganza ed il personalissimo timbro vocale della vocalist Antonella Vitale si sposa perfettamente con l’armonia e il sound di Gaia Possenti al piano, Giulia Salsone alla chitarra e Danielle di Majo al sax alto/soprano e flauto.



Accenti. Itinerari in musica

c/o L’Archivio 14

Via Lariana, 14

00199 Roma



Food & Drink dalle 21:00

inizio live: ore 22,00

ingresso 10€ + 3 € tessera associativa



Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: 06.89561754 - info@larchivio14.it



Direzione artistica: www.tourbilion.com

Con il sostegno di Tenuta Cerulli Spinozzi