"Aida" di Giuseppe Verdi

L’Associazione Musicale “Opera in Scena “ allestisce l’Aida di G.Verdi in forma di concerto. L’Opera sarà rappresentata il 25 maggio alle 19.00 nella prestigiosa Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra situato a piazza S. Agostino ,20 in Roma.

L’Aida è un capolavoro musicale, tra le pagine liriche più belle e significative di Verdi. Nell’Aida, Verdi, ha espresso in termini musicali alcune situazioni fondamentali della vita dell’uomo. Lo spettatore, assistendo alla sua rappresentazione, ha la percezione di una vicenda che riguarda tutti noi. Subbiamo quotidianamente delle prevaricazioni, siamo vessati dal più forte e impossibilitati a realizzare i nostri ideali. Verdi riesce ad esprimere ed a trasmettere tutto questo in musica, con una corrispondenza attuale del suo messaggio.

Gli artisti che interpreteranno l’Aida sono cantanti di altissimo livello, la soprano Ana Lushi sarà Aida, il tenore Angelo Forte sarà Radames,i il mezzosoprano Irida Dragoti sarà Amneris mentre Piero Terranova interpreterà Amonasro. L’obiettivo di tale concerto è di diffondere alcuni temi di rilevanza culturale nonché all’educazione interculturale, attraverso il linguaggio estremamente motivante e coinvolgente quale è la musica.