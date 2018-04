Ai Confini del Raccordo Primo Maggio Anulare

Braccio di ferro tra attori, cantanti, musicisti e cittadini adiacenti all'anello ferroviario per la riqualificazione del quartiere, per il reinserimento sociale degli ultimi, onde evitare la discriminazione tra cittadini di serie a e di serie b. La manifestazione ospiterà tutti i cittadini che vogliono aderire, musicisti, attori, registi e lavoratori del mondo dello spettacolo. INGRESSO FREE!



Con soli 6 euro ci sarà primo piatto (penne al sugo all'arrabbiata), panino con salsiccia, fave con pecorino, acqua.



Special Guests: Mirko Frezza - Adamo Dionisi - Josafat Vagni - White Boy (Do Yyour Thang Crew) - La Cricca dell'Orma - Alessandro Furnari BDC - Giorgio Caputo - Attilio Fontana e Momo - Core a Core - #STILENAZIONALE - Mauro Di Maggio - Simone Patrizi - Max Paiella - Mini K. - Andrea Rappa - NOSENZO - Matteo Garrone - Ivano de Matteo - Claudio Noce - Alessandro Valori- Michele Vannucci - Livia Vitale - Blue Yoshima (attrice)