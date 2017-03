L'agricoltura delle donne. Praticare l'eco-femminismo

Il patriarcato non e' la prevaricazione degli uomini sulle donne. Il Patriarcato e' la sopraffazione degli uomini, delle donne, dei bambini, degli animali, della terra, delle piante, del mare, di tutto il pianeta con la violenza di una pretesa superiorità Il seminario tenuto da Anna C. Satta (tecnico in agricoltura biologica e docente della libera scuola in agricoltura sinergica "Emilia Hazelip" e' gratuito e reso accessibile anche per i non udenti con servizio di interpretariato da in LIS gratuito previa prenotazione obbligatoria A seguito del seminario che ha inizio alle ore 17.00 ci sarà un dibattito aperto sul tema Per info e prenotazione: Anna 393/2373467 - sms per prenotazione sordi 329/2324052 -email: annafedele7@gmail.com