Agri-Campus permanente, l'inaugurazione alla Fattoria di Filly

La Fattoria di Filly è pronta ad inaugurare l'Agri Campus permanente, un progetto rivolto ai bambini per farli vivere a contatto con la natura e con gli animali.

Agri-Campus permanente, di cosa si tratta

"Circondati dal verde di Roma – spiega Cinzia Mariani – insegneremo ai bambini a coltivare l’orto, a prendersi cura degli animali della fattoria e a relazionarsi con i nostri pony".

Il personale specializzato si occuperà dell’attività pedagogica, mentre il personale tecnico guiderà tutte le attività agri-equestri. Intorno ad un laghetto si muoveranno bellissimi animali, molti dei quali salvati dalle guardie zoofile. I bambini potranno ammirare e interagire con cigni neri e pavoni bianchi, pecore del Camerun e di razza Nana d’Ouessant, capre d’angora, lama, maialini vietnamiti ed altri affascinanti rappresentanti della biodiversità del pianeta.

Il bambino sarà sempre seguito e potrà divertirsi con i suoi coetanei nel verde del bioparco. La mascotte, l’asinello Agostino, farà da guida, presentando tutti i suoi amici a due e quattro zampe! Capre, pecore, maialini, conigli, galline, oche, anatre, tacchini, colombi, gru vivono all’interno del centro in modo naturale e spesso in totale libertà, sempre pronti a ricevere gli ospiti che ci vengono a trovare.”

L'Open Day

Tanti gli appuntamenti nella giornata dell’open day, di sabato 12 ottobre, dove verranno presentate le attivita’ del Roma River Ranch e Giardino di Filly.

I bimbi potranno approcciarsi alla lettura con i fantastici libri in inglese di Usborne Books. L’Azienda Agricola Flore mostrerà ai piccoli come si produce ricotta e primo sale. Il laboratorio di archeologia: Alla ricerca del reperto perduto per chi vorra fare un piccolo viaggio sulle sfonde del tevere ricco di ceramiche tutte la scoprire.

Ed inoltre il laboratorio con piante officinali: dal seme alla pianta adulta. Spiegazione sulla realizzazione delle tisane, decotti e degustazione di miscele….

Per informazioni :

Info@ilgiardinodifilly.it

romariveranch@gmail.com