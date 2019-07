Agorà, Performance d'arte urbana

Kill The Pig in collaborazione con CityLab 971 presenta | AGORA’ | l’ultimo monumentale intervento dell’artista EMMEU.

Una superficie di 3000 mq trasformati dall’autore in nuovo e perfetto spazio di contatto. Un progetto in equilibrio tra le ricerche di uno tra i più interessanti esponenti dell’astrazione internazionale e l’ambiente inteso come possibile luogo di scambio culturale.

"Ristabilire la dinamica dello spazio attraverso la ricostruzione di un grande abitato geometrico”. Una sofisticata danza di volumi che privi di punto di origine si muovono in costante espansione nel vasto perimetro delineato dalle quattro pareti.

Durante la serata inaugurale sarà presentata una performance dell’artista, momento di condivisione dove ogni spettatore potrà entrare in contatto con l’opera grazie ad infiniti manufatti realizzati per l’occasione.

