Aglianico a Roma: la Capitale celebra la straordinarietà dei vitigni a bacca rossa

Aglianico a Roma, giunto alla sua seconda edizione, è un evento tutto imperniato su uno dei vitigni a bacca rossa più straordinari di tutto lo Stivale. Vanta la presenza di Luciano Pignataro (Wine & Food blog), Andrea Petrini (Percorsi di vino wine blog) e Marco Cum (Riserva Grande), che faranno da corollario con seminari tematici a una giornata di degustazione a banchi d’assaggio, che si svolgerà domenica 3 febbraio 2019 presso l’Hotel Radisson Blu a Roma.

Sarà possibile degustare oltre 150 vini presentati da aziende provenienti dai più vocati territori di elezione come Terra di Lavoro, Taurasi, Taburno, Terre del Cilento, Irpinia e Vulture, e non mancheranno sorprese da altri terroirs meno conosciuti.

Ecco il programma e la lista delle aziende partecipanti:



Domenica 3 febbraio

ore 11:00. Apertura banchi di assaggio

ore 14:00. Seminario. I luoghi dell’Aglianico dal Taburno al Cilento.

A cura di Luciano Pignataro e del Consorzio Sannio-Cilento

ore 17:00. Seminario. 15 anni di Taurasi Mastroberardino. Verticale Storica annate 2012 / 2011 / 2009 / 2007 / 2006 / 1999 / 1998 / 1997. A cura di Luciano Pignataro e dell’enologo Massimo Di Renzo.

ore 19:00. Chiusura banchi di assaggio.



AZIENDE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE

(in via di definizione)



CAMPANIA

Antico Castello – Campania

Boccella – Campania

Cantine Addimanda – Campania

Cantine Barone – Campania

Cantina di Solopaca – Campania

Cantine Tora – Campania

Casebianche – Campania

Cautiero – Campania

Consorzio Tutela Vini – Campania

Consorzio Vini Salerno – Campania

Cortecorbo – Campania

Crypta Castagnara – Campania

De Gaeta Winery – Campania

Di Meo – Campania

Donnachiara – Campania

Fattoria Pagano – Campania

La Guardiense – Campania

Macchie Santa Maria – Campania

Orneta Campania – Campania

Podere San Giovanni / Cantine Mediterrane – Campania

Rocca del Principe – Campania

Sorrentino – Campania

Sertura – Campania

Tenuta Cavalier Pepe – Campania

Tenuta Fontana – Campania

Tenuta Fonzone – Campania

Tenuta Scuotto – Campania

Terre Stregate – Campania

Verrone Viticoltori – Campania

Vigne Guadagno – Campania

Villa Raiano – Campania

Viticoltori Lenza – Campania



BASILICATA

Basilisco – Basilicata

Cantina di Venosa – Basilicata

Cantine Del Notaio – Basilicata

Grifalco, Vulture – Basilicata

Michele Laluce – Basilicata

Re Manfredi – Basilicata

Paternoster – Basilicata

Strapellum – Basilicata

Tenuta I Gelsi – Basilicata

Tenuta Le Querce – Basilicata

Terre dei Re – Basilicata

Vigne Mastrodomenico – Basilicata



PUGLIA

Conti Zecca – Puglia

Tormaresca – Puglia



CONSORZIO SANNIO E TABURNO

Antica Masseria Venditti

Torre Del Pagus

Serra Degli Ilici

Mustilli

Lauranti

Cantine Iannella

Votino

Fontanavecchia

Torre A Oriente

Nifo Sarrapochiello

La Guardiense

Vinicola Del Titerno

Cantine Foschini

Fattorie Ciabrelli

Santiquaranta

Cantina Del Taburno

Il Poggio

Corte Normanna

Fontana Delle Selve

Az. Agr. Catalano

La Fortezza

Castelle

Terre Stregate

Fattoria La Rivolta



CONSORZIO VITA SALERNUM VITES

Albamarina

Cerrella

Donna Clara

Massimo Cobellis

I Vini del Cavalier

Il Colle del Corsicano

Lunarossa Vini e Passione

Maffini Luigi

Polito Viticoltor

San salvano di Giuseppe Pagano

Tenuta Macellaro

Verrone Viticoltori

Villa Lupara

Vuolo Carmela



CIOCCOLATERIA CASA DON PUGLISI



TICKETS

• Ingresso alla manifestazione (non occorre prenotazione): 20€

• Convenzioni

– Sommelier: 15€ (Previa dimostrazione con tesserino valido anno corrente)

• Soci Riserva Grande/Enoroma: 15€



SEMINARI (partecipanti hanno ingresso omaggio ai banchi di assaggio)



• Seminario. I luoghi dell’Aglianico dal Taburno al Cilento. Costo 30€

• Seminario. 15 anni di Taurasi Mastroberardino. Verticale Storica. Costo 40€

eventi@riservagrande.com – 339.6231232



– Per accedere ai Seminari occorre la prenotazione obbligatoria.

– L’iscrizione ad almeno un seminario comprende l’accesso ai banchi di assaggio.

– All’ingresso della manifestazione è richiesta una cauzione di 5€ per il calice di degustazione. La cauzione verrà restituita al termine della degustazione, previa restituzione del calice.



• Acquisto on-line

Tramite la pagina SHOP del sito www.riservagrande.com

è possibile acquistare i seminari e il biglietto di ingresso (al prezzo scontato di 16€) fino alle 24:00 di sabato 2 febbraio 2019.



Importante: per chi effettua il pagamento tramite bonifico bancario o tramite lo shop on line del sito www.riservagrande.com, è obbligatorio presentare la ricevuta cartacea al desk accoglienza dell’evento. Non si accettano ricevute visualizzabili tramite cellulare o altri dispositivi in genere.



Giornalisti e operatori del settore possono contattare l’organizzazione tramite e-mail: accrediti@riservagrande.com.



• Prevendita

Presso Riserva Grande Academy, via Pietro Blaserna 86 (Marconi) 00146, Roma.

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 14:00 alle 19:30.



Info eventi@riservagrande.com – 339.6231232